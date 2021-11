Duizenden mensen protesteren in Servië tegen luchtvervuiling

De demonstranten keren zich tegen het beleid van president Aleksandar Vucic. Zijn regering werkt nauw samen met Chinese investeerders, die onder meer een staalfabriek en een kopermijn in Servië hebben opgekocht. De kritiek is dat de Servische regering niet voldoende controleert of de bedrijven zich aan de regelgeving houden, vooral op milieugebied.

De protesten richten zich ook tegen de komst van een lithiummijn van de Brits-Australische mijnbouwgigant Rio Tinto. Dat bedrijf is van plan om over vier à vijf jaar in het westen van Servië lithium te gaan delven. Die grondstof wordt bijvoorbeeld gebruikt om accu's voor elektrische auto's te maken. Klimaatactivisten waarschuwen dat het delven ervan flinke milieuschade kan opleveren.

Bekijk hieronder de video die we eerder maakten over de milieuproblemen door lithiumdelving in Servië: