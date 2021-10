Overgang naar elektrisch rijden kan leiden tot nieuw milieuprobleem, blijkt in Servië

Vraag naar lithium schiet omhoog

Rio Tinto wil 2,4 miljard dollar investeren in het Jadar-project in het westen van Servië. Daar ligt de waarschijnlijk grootste lithiumreserve van Europa. Het Servische lithium zou vanaf 2026 gewonnen kunnen worden. Drie jaar later zou de maximale delfcapaciteit kunnen worden bereikt: 58.000 ton lithiumcarbonaat per jaar.

Die opbrengst is vooral bedoeld om Europese autofabrikanten te voorzien van batterijen. Die zijn nodig voor de overgang van benzine en diesel naar elektrisch. Naar verwachting zal de vraag naar lithium in 2040 veertig keer zo hoog zijn als nu.

Het meeste lithium wordt nu gewonnen in Australië, Chili en China. Raffinage, nodig om het verder te kunnen verwerken, vindt voornamelijk plaats in China. Hoewel Servië geen lid is van de EU, past het Jadar-project perfect in de Brusselse energie- en verduurzamingsplannen. De EU voegde lithium vorig jaar toe aan de critical raw materials list, een lijst grondstoffen waarvoor geldt dat de EU er nu afhankelijk voor is van andere economische machtsblokken, met name China. Het verminderen van die afhankelijkheid is speerpunt van Brussels beleid.