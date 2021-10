EU houdt deur dicht voor Servië, Albanië en andere Balkan-landen

Voorlopig zullen geen nieuwe Balkan-landen lid worden van de Europese Unie. Dat hebben de Europese regeringsleiders vandaag besloten op hun top in Slovenië.

Het gaat om de zes Balkanlanden Albanië, Servië, Bosnië, Noord-Macedonië, Montenegro en Kosovo die al zo'n twintig jaar proberen lid te worden van de Europese Unie. Het laatste land dat tot de EU toetrad, was Kroatië in 2013.

Sinds die tijd wordt gesproken over verdere uitbreiding van de Europese Unie maar verscheidene landen zien dat niet zitten, onder meer omdat de besluitvorming met 27 landen al moeilijk genoeg is. Het is voor de Balkanlanden dan ook absoluut geen verrassing dat er op de top wederom geen datum is geprikt voor hun toetreding tot de EU.

De zes landen zitten in verschillende fases in het toetredingstraject. Met Montenegro en Servië worden al formele toetredingsonderhandelingen gevoerd, Albanië en Noord-Macedonië zijn klaar om toetredingsonderhandelingen te beginnen, Kosovo en Bosnië zijn nog niet zo ver.

Hoewel Albanië en Noord-Macedonië voldoen aan de voorwaarden voor toetredingsonderhandelingen, is ook hun vandaag geen perspectief geboden. Met name Bulgarije maakt bezwaar tegen gesprekken met Noord-Macedonië, wegens een conflict over taal en nationale identiteit.

Teleurgesteld

De teleurstelling bij de Balkanlanden was duidelijk merkbaar. De Noord-Macedonische premier Zoran Zaev waarschuwde de EU dat het alsmaar uitstellen grote gevolgen kan hebben. "Mensen in de westelijke Balkan zullen zeer teleurgesteld zijn en dat zal het beeld van Europese eenheid en samenwerking beschadigen." Tegen Servische media zei de Servische president Aleksandar Vucic dat hij niet verbaasd is over de uitkomst. "We hebben niet de illusie dat we op de korte termijn gaan toetreden tot de EU."

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vindt dat de zes Balkanlanden tot de EU horen maar dat er nog wel wat moet gebeuren. "We delen dezelfde geschiedenis, we delen dezelfde waarden en ik ben ervan overtuigd dat we ook hetzelfde lot hebben."

Nauwere banden

De Europese leiders hebben wel aangekondigd dat ze de komende zeven jaar 30 miljard euro in de regio steken. Hoewel de regeringsleiders er niet over uit zijn wanneer en of de Balkanlanden tot de EU zullen toetreden, wil iedereen wel nauwe banden houden met de regio. Er zijn grote zorgen dat de invloed van Rusland en China op de regio te groot wordt als de EU de toetreding eindeloos blijft uitstellen.

De bedoeling is dan ook dat de handelsrelaties tussen de Balkan en de EU versterkt worden. Daarnaast wordt er ook gewerkt om de roamingkosten in de Balkan te verlagen.