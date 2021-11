Particuliere klinieken willen afgeschaalde ziekenhuiszorg overnemen

De koepel voor de particuliere klinieken vindt het belangrijk om nu vooruit te kijken naar het komende jaar. "De huidige afschalingen zullen grote gevolgen hebben voor het stuwmeer aan inhaalzorg in 2022", zegt Nieuwenhuis.

De koepel van zorgverzekeraars (ZN) laat weten dat zorgverzekeraars doen wat zij kunnen om de capaciteit van de medisch specialistische zorg optimaal te benutten, zeker nu een deel van de planbare zorg verder wordt afgeschaald.

"Wij willen dat verzekerden zo snel mogelijk de behandeling krijgen die zij nodig hebben. Zorgverzekeraars kijken per regio naar de plekken voor een bepaalde behandeling in ziekenhuizen, umc's en klinieken en daarbij hoort een passende vergoeding", aldus woordvoerder Maaike Grevelink.

'Geld speelt geen rol'

Volgens Nieuwenhuis gebeurt het toch dat zorgverzekeraars op lokaal niveau een patiëntenstop invoeren. "En dat is vreemd. We hebben als sector onderling afspraken gemaakt en met de minister, zoals vastgelegd in het kader passende inhaalzorg van eerder dit jaar. De crux was dat geld geen rol mag spelen als het gaat om de aanpak van inhaalzorg."

Volgens zowel Zorgverzekeraars Nederland als de NZa zijn behandelingen bij particuliere klinieken niet altijd mogelijk, ondanks de aanwezige capaciteit. Bloem: "Het is van belang oog te hebben voor knelpunten die zich voordoen in de vervolgzorg; ook in de wijkverpleging en (geriatrische) revalidatiezorg is het op dit moment erg druk. Dit kan ertoe leiden dat er weliswaar capaciteit is in zelfstandige klinieken, maar niet alle zorg geleverd kan worden vanwege de druk die dit oplevert voor de vervolgzorg."

Demissionair minister De Jonge zegt in een reactie dat extra middelen ten behoeve van de inhaalzorg voor de particuliere klinieken bespreekbaar zijn, "als dat nodig is". Maar op dit moment ziet hij liever dat de klinieken ook hun planbare school afschalen. Dan kan het medisch personeel volgens de minister bijspringen in de ziekenhuizen om daar de acute en kritieke zorg zoveel mogelijk overeind te houden. "Alle hulp is nodig."