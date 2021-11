Uitputtingsslag in ziekenhuizen: 'Angst voor wat nog komt'

Aaron John, arts in opleiding tot anesthesioloog in het Radboud UMC Nijmegen

"Vorig jaar voelde de eerste coronagolf als een extreme noodsituatie, bijna als oorlog. Nu lopen de besmettingen weer op en nemen de ziekenopnames toe, maar de situatie is anders. Dat komt door vaccinaties, en doordat we meer weten over het virus en hoe we het moeten behandelen.

Tegelijkertijd is er een groot personeelstekort: normaal gesproken hebben we voor volwassenen veertig ic-bedden en tijdens de eerste covid-golf hebben we dit kunnen opschalen naar vijftig bedden. Maar nu komen we niet verder dan 24 bedden, en dan hebben we al het extra personeel al ingezet. Veel collega's zijn langdurig uitgevallen of ander werk gaan doen. Ik heb verschillende collega's horen zeggen: 'ik kan het niet meer'.

Sommige patiënten zijn niet gevaccineerd. Dan denk je: dit had voorkomen kunnen worden. Als er bijvoorbeeld een kind met keizersnee geboren moet worden, omdat de moeder in coma ligt vanwege een covid-besmetting. Of dat een baby overlijdt door een stolling in de placenta, vanwege een coronabesmetting. Dat zijn heftige dingen die je meemaakt. Ik voel dan boosheid. Dan denk ik: jullie vragen onze hulp, dan bieden we een vaccin dat je kan beschermen, en dan is het niet goed. Wat wil je dan?

Code zwart betekent dat we moeten kiezen: jij krijgt zorg, en jij niet. Dit is nog niet heel hard uitgesproken, maar in feite moeten er al keuzes gemaakt worden. We proberen geplande operaties en dagbehandeling nog wel door te laten gaan, net als semi-acute operaties voor kankerpatiënten. Iedere dag maken we dit soort afwegingen, samen met de IC. Collega's van anesthesiologie springen bij. En andere collega's op de cohort-afdelingen, die zijn er sinds deze week ook weer.

Vorig jaar kregen we nog applaus. Toen was de situatie uitzonderlijk, maar nu houdt het aan. De werkdruk is enorm toegenomen. Ik draai veel meer onregelmatige diensten. Dat doe ik graag, maar wanneer pak ik mijn rust?"