Rotterdamse politie: rellen georganiseerd door criminelen

De politie denkt dat de rellen van afgelopen vrijdag in Rotterdam zijn georganiseerd door criminelen om de confrontatie met agenten aan te gaan. Dat heeft de Rotterdamse politiechef Westerbeke gezegd in een debat met de Rotterdamse gemeenteraad, meldt regionale omroep Rijnmond.

Westerbeke heeft er geen hard bewijs voor, maar denkt dat de relschoppers hoogstwaarschijnlijk alleen daarvoor gekomen zijn, onder meer omdat er twee valse bommeldingen zijn gedaan.

Volgens burgemeester Aboutaleb werden de bommeldingen gedaan om veel politie naar een andere plek in de stad te lokken. Maar omdat er niets aan de hand was, werden de meldingen volgens Aboutaleb genegeerd, "Als we daar wel agenten naartoe hadden gestuurd, dan was misschien in het centrum die avond het leed niet te overzien geweest."

Volgens Aboutaleb zeggen de meldingen iets "over het georganiseerde karakter" van die avond. "Dit hadden we niet vooraf kunnen voorspellen."

Gerichte aanval op agenten

Zowel burgemeester Aboutaleb als politiechef Westerbeke liet in het debat met de Rotterdamse gemeenteraad weten te zijn overvallen door de rellen. Al een week van tevoren hielden agenten de berichten over de demonstratie in de gaten.

De verwachting was dat er ongeveer vijftig demonstranten zouden komen. Ook werd rekening gehouden met een klein deel van de harde kern van Feyenoord dat zou langskomen.

Er werd daarom besloten enkel agenten in uniform op straat te laten rondlopen en een peloton ME achter de hand te houden voor het geval dat het onrustig zou worden. Al snel na het begin van de demonstratie tegen de coronamaatregelen werden agenten aangevallen en werd zwaar vuurwerk afgestoken. Volgens Westerbeke ging het om een gerichte aanval op de politie.

Daders

Het is volgens politie en justitie nog niet duidelijk wie er achter de rellen zaten, onder meer omdat veel demonstranten hun hoofd hadden bedekt en in zwarte kleding waren gehuld. Ook waren agenten op het moment van de aanval niet in staat om relschoppers aan te houden, omdat de politie in de minderheid was en zich moest terugtrekken.

Demissionair minister Grapperhaus zei eerder in WNL op Zondag dat politie en justitie een redelijk goed beeld hebben van wie er achter de zware rellen zaten. "Het zijn groepen die ook niet zelden banden hebben met andere vormen van georganiseerde criminaliteit", aldus Grapperhaus.