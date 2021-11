Kabinet koerst af op sluitingen tussen 17.00 uur en 05.00 uur, nog geen besluit

Er zijn naar aanleiding van het Catshuisberaad over extra coronamaatregelen nog geen knopen doorgehakt, maar er wordt wel serieus gekeken naar een scenario waarbij de horeca, niet-essentiële winkels, 'doorstroomlocaties' en de cultuursector tussen 17.00 uur 's middags en 05.00 uur 's ochtends dicht moet. Ingewijden melden aan de NOS dat dat zaterdagochtend in zou moeten gaan.

Het scenario dat er geen sector-brede sluitingen worden ingevoerd, maar dat er tussen 17.00 uur en 05.00 uur veel winkels en organisaties de deuren moeten sluiten, wordt volgens bronnen doorgerekend door het RIVM. Onduidelijk is nog welke effecten ervan worden verwacht.

Verder noemen bronnen het aannemelijk dat de scholen openblijven, maar ze benadrukken dat ook hierover nog geen besluit is genomen. Het ging de afgelopen dagen uitvoerig over het al dan niet sluiten van het onderwijs, omdat er veel besmettingen worden geregistreerd bij kinderen. De NOS meldde eerder dat het Outbreak Management Team heeft geadviseerd om het hele onderwijs open te houden.

Morgen wordt er door de meest betrokken bewindspersonen verder gesproken over de extra maatregelen. Er is om 09.30 uur ook nog een digitaal overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad, klinkt het.