Kabinet vervroegt persconferentie naar vrijdag

Het demissionaire kabinet houdt aanstaande vrijdag weer een persconferentie over de coronasituatie en eventuele nieuwe maatregelen. Dat is een week eerder dan gepland. Minister De Jonge zei na een overleg met de meest betrokken ministers dat het beeld van de pandemie aanhoudend somber en zorgelijk is.

Het OMT komt vanavond al bij elkaar en brengt morgen een advies uit over extra maatregelen. Het kabinet wil dan vrijdag besluiten nemen en die op een persconferentie bekendmaken.

"We zien al wekenlang een toename van het aantal patiënten", zei De Jonge. "Er liggen nu 2500 mensen in het ziekenhuis en we zien de laatste periode een toestroom van 700 nieuwe patiënten." Dat is volgens de minister aan de bovengrens van de bandbreedte. Hij wil de zorg zo veel mogelijk toegankelijk houden.

Er gelden nu een aantal aangescherpte regels, zoals het eerder sluiten van winkels en de horeca. Daardoor moet volgens De Jonge eigenlijk deze week een kentering zichtbaar zijn in de cijfers. "En anders moeten we die forceren."

Hij wilde niet vooruitlopen op de maatregelen die vrijdag eventueel afgekondigd worden. "De rek is er totaal uit in de zorg en de rek is er totaal uit in de samenleving. Daarom moeten we nooit lichtvaardig doen over maatregelen, die altijd ergens pijn doen."