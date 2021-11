EU adviseert booster 9 maanden na vaccinatie, anders geen coronapas

Iedereen die zijn Europese coronareisbewijs wil blijven gebruiken, moet straks uiterlijk na negen maanden een extra vaccinatie krijgen. Met dat advies komt de Europese Commissie later vandaag, melden persbureaus Bloomberg en Reuters.

In een document dat Bloomberg zegt te hebben ingezien over het aankomende advies staat ook dat Brussel de lidstaten oproept vanaf 10 januari de grenzen weer te openen voor reizigers uit alle landen, mits ze gevaccineerd zijn met coronavaccins die door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn goedgekeurd.

Na verloop van tijd neemt de effectiviteit van de coronavaccins iets af. De extra inenting, ook wel boosterprik genoemd, is bedoeld om dat effect tegen te gaan. Meerdere lidstaten van de Europese Unie hebben inmiddels aangekondigd sommige groepen gevaccineerden voortaan pas na een booster als volledig gevaccineerd te beschouwen. Daardoor kan verwarring bij reizigers ontstaan. De commissie dringt erop aan dezelfde regels te hanteren.

In Nederland worden boosters nu gegeven aan 80-plussers, volwassenen die in zorginstellingen wonen en medewerkers in de zorg die direct contact hebben met patiënten.