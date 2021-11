Veel Israëliërs kregen al een booster en die extra prik lijkt te werken

Volgens experts hebben de boosters er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de seinen in Israël nu weer op groen staan. "De algehele situatie is zeer bemoedigend", zegt viroloog Eyal Leshem. Het geheim is volgens hem de derde prik. "Daardoor heeft de immuniteit van de bevolking een enorme boost gekregen. We hebben nog maar een paar honderd besmettingen per dag, zonder dat we de horeca, de scholen of de economie aan banden hebben gelegd."

Ook andere deskundigen schrijven het einde van de laatste golf met name toe aan de boosters. "Die hebben Israël gered", zei hoogleraar epidemiologie Gabi Barbash eerder al. Volgens Israëlisch onderzoek leiden de extra prikken niet alleen tot minder besmettingen, maar verkleinen ze ook de kans op een ernstig verloop van de ziekte.

Tegelijkertijd zijn er in Israël wel degelijk nog maatregelen van kracht, zoals een mondkapjesplicht in bijvoorbeeld winkels en het openbaar vervoer. Ook moet je in restaurants en op andere plekken kunnen laten zien dat je bent gevaccineerd, genezen, of negatief getest. Israël gaat zelfs zo ver, dat wie zes maanden na de tweede dosis geen derde prik neemt, niet langer als volledig gevaccineerd geldt.