Planbare zorg verder afgeschaald, 'nieuwe fase ingegaan'

De crisis in de zorg is een nieuwe fase ingegaan, laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) weten in een weekrapportage aan ziekenhuizen. Het gaat om de zogenoemde fase 2D, het laatste niveau voor 'crisisfase' 3.

Het betekent dat op korte termijn ziekenhuizen in Nederland een groot deel van hun planbare zorg moeten afzeggen, of dat al hebben gedaan om meer ruimte te maken voor covidpatiënten in ziekenhuisbedden.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft demissionair minister De Jonge gevraagd om de nieuwe fase officieel te bekrachtigen, laat een woordvoerder aan de NOS weten. Op dit moment is de nieuwe fase dus nog niet officieel, maar de LCPS-rapportage is wel een sterk signaal dat die eraan zit te komen.

Liesbreukcorrecties en heupvervangingen

De planbare zorg die in de zogenoemde klassen 4 en 5 valt, wordt in deze fase voor een groot deel afgeschaald. Het gaat om zorg waar bij uitstel van zes weken of meer geen permanente gezondheidsschade of verlies van levensjaren te verwachten is (klasse 5) en zorg waarbij er bij uitstel "enig risico is" op permanente gezondheidsschade of verlies van levensjaren (klasse 4).

Concreet zullen in de nieuwe fase bijvoorbeeld heupvervangingen en liesbreukcorrecties vrijwel niet meer uitgevoerd worden. Ingrepen waarbij patiënten niet in een ziekenhuisbed hoeven te verblijven, kunnen nog wel doorgaan.

Limburgse ziekenhuizen gaan een stap verder en zeggen in veel gevallen ook ernstige planbare zorg (klasse 3) af, meldt NRC. Hieronder vallen onder meer hartoperaties, hersenoperaties en kankeroperaties.

Steun van Defensie

Een van de onderdelen van deze fase zou ook een "verzoek tot maximale ondersteuning van Defensie" zijn. Defensie laat weten nog niets te kunnen zeggen over eventuele ondersteuning, maar "daar uiteraard wel toe bereid te zijn". Er vinden volgens een woordvoerder gesprekken plaats met onder meer het ministerie van Volksgezondheid, maar er is nog geen concreet verzoek gekomen.

Eergisteren waarschuwde Ernst Kuipers van het LCPS nog dat als de stijging van het aantal ziekenhuisopnames in het huidige tempo doorzet, de ziekenhuisbezetting binnen een week op hetzelfde niveau zit als tijdens de hoogste piek van vorige winter. "En als er geen kentering komt, zal het een nog hogere piek worden", stelde hij.