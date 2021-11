Kabinet waarschuwt voor extra maatregelen, 'kentering in gedrag nodig'

Volgens Rutte gaat het er bij krachtig leiderschap niet om dat als "iedereen in talkshows zegt dat je maatregelen moet nemen, je extra maatregelen neemt". Hij stelde dat het kabinet precies in de gaten houdt hoe het in de ziekenhuizen gaat. Het kabinet sluit niet uit dat er later deze week of de week erna maatregelen kunnen worden genomen.

Verder ziet de demissionair premier dat Nederland in het naleven van maatregelen in Europa niet echt vooroploopt. In Scandinavië gaat dat volgens Rutte veel beter.

Normaal gesproken staan de bewindslieden na het coronaoverleg op maandag buiten journalisten te woord. Om de urgentie te onderstrepen gaven Rutte en De Jonge deze keer een statement aan de verzamelde pers, binnen op het ministerie van Algemene Zaken.