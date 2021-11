Bruls: 'Als besmettingen niet dalen, zitten we hele winter in lockdown'

Volgens Koopmans kunnen we de winter zonder "complete lockdowns" doorkomen als iedereen het geadviseerde maatregelenpakket opvolgt. "Het blijft echt aan mensen individueel." Ze suggereert dat ook een lockdown niet alles oplost. "Want dan is de vraag: hoe kom je daar dan weer uit? Wat ga je dan doen? Dat blijft de opgave."

Het OMT heeft afgelopen vrijdag weer vergaderd en komt komende week met een nieuw advies aan het kabinet. Volgens Koopmans gaat dat advies vooral over de periode na 3 december, als de huidige maatregelen aflopen. "Er moet nu eerst iets gebeuren waardoor we effect gaan zien."

Deze week werd bekend dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het OMT om advies heeft gevraagd over een "inloopmodel" in de horeca, zoals de sector dat noemt. Dat model houdt in dat mensen langer in een horecazaak kunnen blijven dan de nu verplichte sluitingstijd van 20.00 uur. Daarna wordt een toegangsstop ingesteld en sluiten de deuren voor nieuwe gasten, maar kunnen de mensen die al binnen zijn langer blijven eten of drinken.

Vooralsnog bekijkt het kabinet op 3 december of de huidige maatregelen nog nodig zijn of dat er juist meer nodig is om het aantal coronabesmettingen terug te dringen.