Opzettelijk besmet met corona: 'Mensen gaan op zoek naar sluiproutes'

Arts-microbioloog en viroloog Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC reageert fel op de vraag wat ze van de opzettelijke besmettingen vindt. "Je vraagt dit echt aan de verkeerde. We zien hier dagelijks de gevolgen van de pandemie. Het idee om je te laten besmetten om te kunnen bieren, is ongelooflijk. Dan heb je het echt niet begrepen. Het is bij ons echt ongelooflijk druk en we gaan nu langzaam weer naar code zwart. Ik vind het bijna crimineel."

De vaccinatie-angst moet echt worden weggenomen, vindt Van der Eijk. "Want wat deze pandemie echt heeft laten zien, is dat we het samen moeten doen, anders komen we hier niet uit, en gaat de kwaliteit van de zorg in zijn geheel achteruit."