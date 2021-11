20.717 positieve coronatests, ziekenhuisbezetting neemt verder toe

In het weekend worden minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn deze cijfers op zondag en maandag vrijwel altijd lager dan in de rest van de week.

Boosterafspraken nu ook zonder brief

Vandaag werd ook bekend dat mensen die in 1936 of eerder zijn geboren telefonisch een afspraak mogen maken voor een boostervaccin, ook als zij geen schriftelijke oproep van het RIVM hebben ontvangen.

Eigenlijk was het de bedoeling dat mensen pas na een oproep per post een telefonische afspraak zouden maken. Nu mogen mensen die geboren zijn in 1936 en daarvoor echter ook direct bellen, omdat er de afgelopen dagen vertragingen waren in de bezorging van de uitnodigingen, laat GGD GHOR weten.

De koepelorganisatie zegt tot het besluit te zijn gekomen "omdat wij op dit moment niet kunnen inschatten of de vertraging daadwerkelijk is weggewerkt". "We zouden het zonde vinden als een te laat bezorgde brief tot onnodige vertraging leidt in de boostercampagne."