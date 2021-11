Premier Modi trekt omstreden landbouwwetten in na jaar van protesten

Aletta Andre, correspondent in Delhi op NPO Radio 1: "De boeren vertrouwen de overheid niet. Er zit volgens hen voor boeren niet genoeg bescherming in de wetten, en wel voor multinationals. Er zijn geen minimumprijzen afgesproken, er zijn geen klachtenmechanismes en geen onafhankelijke veilingen. Daarom zijn de boeren bang dat ze met de hervormingen niets gaan winnen.

Het is geen toeval dat Modi nu besluit de wetten in te trekken, zegt de oppositie. Er komen namelijk belangrijke regionale verkiezingen aan in deelstaten waar veel boeren wonen. In Uttar Pradesh bijvoorbeeld, waar de partij van Modi aan de macht is. Daar lopen ze kans de verkiezingen te verliezen.

De boerenvakbonden in India hebben al gereageerd: ze zijn blij, maar ze stoppen niet met protesteren totdat het zwart op wit op papier staat. Dus Modi is nog niet van de protesterende boeren af."