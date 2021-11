Kabinet wil er niet aan, maar burgemeesters vragen toch om vuurwerkverbod

Burgemeesters willen dat er met de jaarwisseling opnieuw een algeheel vuurwerkverbod komt. Zij willen dat zowel de verkoop als het afsteken van vuurwerk wordt verboden, vanwege de aanhoudende druk op de zorg. Eerder vandaag meldden ingewijden dat het kabinet dit jaar geen landelijk verbod wil, omdat de coronasituatie daarvoor geen aanleiding zou geven.

De burgemeesters, verenigd in het Veiligheidsberaad en in de VNG, pleiten vanavond in een brief aan demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om toch een verbod in te stellen vanwege de zorg. "Het aantal coronabesmettingen is hoger dan ooit en stijgt nog altijd snel", schrijven zij. Zowel de ziekenhuizen als huisartsenposten staan daardoor volgens hen onder druk.

Vanwege de coronacrisis moet het contact tussen mensen worden beperkt, stellen de burgemeesters. Zij wijzen erop dat tijdens Oud en Nieuw juist groepen mensen samenkomen om naar vuurwerk te kijken. Die situatie is volgens de burgemeesters nu "ongewenst". Vanwege de pandemie vinden zij een algeheel vuurwerkverbod "op zijn plaats en uitlegbaar".

Op knalvuurwerk en vuurpijlen geldt sinds vorig jaar al een verbod.