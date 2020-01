Meer vuurwerkslachtoffers rond jaarwisseling dan vorig jaar

De jaarwisseling heeft dit jaar meer vuurwerkslachtoffers geëist dan vorig jaar. Weliswaar kwamen er bij de ziekenhuizen wat minder mensen met verwondingen door vuurwerk, op de huisartsenposten kwamen er juist fors meer. Bij elkaar bijna 1300 slachtoffers, circa honderd meer dan vorig jaar.

Uit het jaarlijkse onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat zich deze jaarwisseling 385 mensen bij de spoedeisende hulp meldden, elf minder dan vorig jaar. Maar op de huisartsenposten kwamen meer mensen met vuurwerkletsel, naar schatting negenhonderd tegen achthonderd het jaar ervoor. "Ondanks alle genomen maatregelen is een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers helaas niet te zien", zegt Birgitte Blatter, manager onderzoek van VeiligheidNL.

De overgrote meerderheid van de slachtoffers is man. Bijna de helft van alle slachtoffers was jonger dan twintig jaar, daaronder waren ook nogal wat kinderen onder de tien. In de ziekenhuizen was één op de tien slachtoffers jonger dan tien, bij de huisartsen was dat bijna het dubbele. Knal- en siervuurwerk zorgden elk voor ongeveer de helft van de slachtoffers. Tieners liepen vooral letsel op door knalvuurwerk.

Iets meer dan de helft van alle mensen met verwondingen door vuurwerk was omstander en werd dus slachtoffer van vuurwerk dat door anderen werd afgestoken.

Dat overkwam ook deze man die NOS sprak op nieuwsjaarsdag. Hij werd behandeld in het Oogziekenhuis in Rotterdam, daar was een verdubbeling van het aantal vuurwerkslachtoffers: