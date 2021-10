Weer vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling in Amsterdam, wel shows

Nog voor er een landelijk besluit is genomen over het wel of niet afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, heeft de gemeente Amsterdam besloten om een vuurwerkverbod in te stellen voor consumenten. Wel komt er een groot centraal nieuwjaarsfeest op het Museumplein en professionele vuurwerkshows in ieder stadsdeel.

Het centrale feest zou, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, toegankelijk moeten zijn voor minimaal 10.000 bezoekers. Er komen een lichtshow, een vuurwerkshow en muzikale optredens.

Handhaving

Burgemeester Halsema zegt dat er flink wordt ingezet op handhaving van het verbod om vuurwerk af te steken. Wat dat bemoeilijkt, is dat er nog wel vuurwerk verkocht mag worden in de stad en dat consumenten het wel bij zich mogen dragen.

Het verbod in Amsterdam komt niet onverwacht. Vorig jaar werd het uitgesteld in verband met de coronacrisis, wel was al duidelijk dat de gemeente voorstander van een verbod was. In april dit jaar stemde de gemeenteraad in met een verbod voor de komende jaarwisseling. De burgemeester stelde de Raad vandaag op de hoogte van de uitwerking daarvan.

Afgelopen jaarwisseling gold in Nederland een algeheel vuurwerkverbod vanwege corona. Met het besluit voor dit jaar loopt de gemeente Amsterdam voorop. Ook Utrecht is bezig met een verbod. Den Haag heeft juist laten weten geen algeheel verbod te willen.