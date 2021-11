Na jaar onderhandelen nieuwe cao voor uitzendkrachten

Het verschil in loon tussen uitzendkrachten en vaste werknemers bij bedrijven wordt minder en er komt meer zekerheid op werk voor uitzendkrachten die flexibel inzetbaar zijn. Ook wordt de opbouw van het pensioen voor uitzendkrachten verbeterd.

Dat staat in afspraken tussen vakbonden FNV, CNV en De Unie en de vereniging voor uitzendondernemingen ABU. Er werd een jaar over de nieuwe cao onderhandeld.

De koepel van ruim 1300 kleinere uitzendbureaus NBBU doet niet mee aan de nieuwe afspraken. De ABU, die wel meedoet, vertegenwoordigt de grote uitzendconcerns.

In de huidige cao wordt al het gat verkleind tussen de uitzendkracht en vaste kracht wat betreft salaris en andere arbeidsvoorwaarden. In de nieuwe worden de verschillen nog wat kleiner. Het pensioen voor uitzendkrachten wordt verbeterd door de pensioenopbouw eerder te starten over een groter deel van het inkomen.

De duur van een eerste tijdelijk contract gaat van maximaal 78 weken naar maximaal 52 weken. Ook de periode dat iemand een contract voor bepaalde tijd mag hebben, wordt korter en gaat van 4 naar 3 jaar. Daardoor is de stap naar een vast dienstverband sneller te maken.