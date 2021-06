Na 25 jaar gebakkelei is flexakkoord 'goed nieuws voor werkenden in onzekerheid'

Er waait een andere wind, signaleert Bennaars. "Het is vooral de toon en de sfeer die mij opvallen: investeringen en regelgeving gaan hand in hand en dat vind ik wel vernieuwend." Ze beaamt dat er altijd details in een dergelijk rapport zullen staan waar iemand ontevreden over is. "Er is geen ontwerp te maken waar iedere werkgever en werknemer zich helemaal in terugvinden. Je moet een balans vinden en dat is hier gebeurd."

Het adviesrapport stelt ook voor dat de overheid een deel van het salaris overneemt van vaste medewerkers als het bedrijf waar ze werken in economische problemen terechtkomt. "Ik betwijfel of de overheid dit straks zal doen", zegt Bennaars. "Daar zal in een volgend kabinet nog wel over worden gesteggeld." Volgens Borstlap is dit een belangrijk punt en van belang voor het bevorderen van vaste contracten.

Kritiek vanuit zzp'ers

Niet iedereen kan zich vinden in het adviesrapport. Bij de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), die meer dan 100.000 zelfstandigen in Nederland vertegenwoordigt, klinkt ontevredenheid.

Een van de kritiekpunten is dat er wordt gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsregeling. "Onder zzp'ers is daar helemaal geen draagvlak voor", zegt Cristel van de Ven. De VZN zat overigens niet aan tafel bij de gesprekken en heeft zelf eerder deze week, samen met andere partijen, een ander voorstel gedaan.