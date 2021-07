Omzet uitzendconcern Randstad boven niveau voor coronapandemie

Er is weer veel vraag naar personeel, en dat betekent dat uitzendbureau Randstad goede zaken doet. De omzet van het concern steeg in het tweede kwartaal wereldwijd 3 procent uit boven de omzet in dezelfde periode twee jaar geleden, voor de coronapandemie dus.

Veel bedrijven waar vorig jaar door de pandemie weinig te doen was, draaien nu beter. Om op de korte termijn het bijgekomen werk weer te kunnen verzetten, schakelen veel ondernemingen uitzendkrachten in. Cijfers van uitzendbureaus worden daarom ook wel gezien als een eerste indicatie van hoe het met de economie gaat.

In Nederland was dat met een groei van 4 procent nog iets meer. In vergelijking met de eerste maanden van het jaar, toen de vraag na het mindere coronajaar 2020 al aantrok, steeg de omzet 9 procent.

"Het positieve momentum hield aan", concludeert Randstadbaas Jacques van den Broek in toelichting op de cijfers over alle landen waar het bedrijf wereldwijd actief is. Naast Europa zit het Nederlandse bedrijf ook in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland.

Uitzendkrachten erbij

Ook de wereldwijde winst overtrof die van dezelfde periode in 2019 iets. Onder aan de streep bleef er 176 miljoen euro over. Dat staat in groot contrast met het verlies dat het bedrijf vorig jaar noteerde. Toen bedroeg het aantal uitzendkrachten wereldwijd ruim een half miljoen.

Nadat Randstad vorig jaar nog wereldwijd een paar duizend mensen liet gaan, heeft het inmiddels weer extra mensen in de arm genomen. Afgelopen kwartaal kwamen er ruim 2400 werknemers bij.

Drie maanden geleden waarschuwde Van den Broek al dat hij op korte termijn een tekort aan personeel verwacht. "Nu de markten beginnen te herstellen, komen trends van voor de pandemie, zoals schaarste aan talent, ook terug", zegt hij daar nu over.