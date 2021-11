Geen volmondige steun voor 2G, maar ook geen blokkade in de Kamer

Het demissionaire kabinet kan nog steeds hopen op steun in de Tweede Kamer voor wetgeving die het mogelijk maakt om in sommige situaties alleen gevaccineerden en van corona herstelde mensen toe te laten, en ongevaccineerden niet meer. Bij het Kamerdebat van vanavond werd duidelijk dat niemand op die 2G-maatregel zit te wachten, maar dat er ook geen meerderheid is die het helemaal blokkeert.

Volgende week zal moeten blijken of het kabinet groen licht krijgt voor de wetswijziging die in voorbereiding is. Pas dan wordt erover gedebatteerd en gestemd, maar in het debat van vanavond ging het er al veelvuldig over.

Alleen regeringspartijen VVD en D66 lieten weten dat ze 2G volmondig steunen, maar ook VVD-Kamerlid Aukje de Vries zei dat ze "niet staat te springen". Het is volgens haar kiezen tussen twee kwaden; het alternatief is meer lockdown-maatregelen en dat vindt ze onredelijk tegenover mensen die wel gevaccineerd zijn. Jan Paternotte van D66 noemde 2G "een noodgreep".

Andere partijen zien veel minder in de maatregel, omdat die de tegenstellingen tussen gevaccineerden en ongevaccineerden vergroot. Bovendien betwijfelen ze of het een effectief middel is om het aantal besmettingen terug te dringen en de zorg te ontlasten. "Een paardenmiddel van een falend kabinet", vond Fleur Agema van de PVV. Zij pleitte vooral voor snellere booster-injecties voor 60-plussers en meer aandacht voor ventilatie.

Ook de SP, GroenLinks, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, JA21, BBB, Denk, Van Haga, SGP en BIJ1 zullen geen steun geven aan 2G. "Ik vrees dat we daarmee een nieuwe lockdown worden ingerommeld", zei Maarten Hijink van de SP.

Deur op een kier

Het kabinet moet voor een meerderheid zijn hoop daarom richten op het CDA, de PvdA, de ChristenUnie en Volt. Ook die partijen hebben grote bezwaren tegen 2G, maar laten de deur nog wel op een kier staan.

Het CDA, de partij van corona-minister De Jonge, "worstelt" met de maatregel, maakte Kamerlid Joba van den Berg duidelijk. Om een goede afweging te maken, wil ze van De Jonge alternatieve scenario's horen. Van den Berg vreest polarisatie in de samenleving door 2G. "En met polarisatie komen we niet uit deze crisis."

De ChristenUnie heeft principiële bezwaren tegen het verder uitsluiten van ongevaccineerden en vindt dat het kabinet moet kiezen voor 1G, waarbij iedereen getest wordt voor toegang, ook gevaccineerden. Kamerlid Mirjam Bikker zei te beseffen dat zoiets heel veel vraagt van de testcapaciteit. "Het moet wel uitvoerbaar zijn."

PvdA'er Attje Kuiken wilde van Bikker weten of haar pleidooi voor 1G betekent dat de ChristenUnie, die ook meeonderhandelt aan een nieuw kabinet, 2G helemaal uitsluit. "Wij doen niet voor niets dit voorstel", antwoordde Bikker, "maar ik vind het in de huidige situatie lastig om over een maatregel te zeggen: dit never nooit niet."

Kuiken zelf zei dat haar partij "met een open blik" naar 2G kijkt. De PvdA pleitte verder voor een hardere lockdown van drie weken, waarbij niet-essentiële winkels en de horeca dicht moeten. De partij wil daarmee voorkomen dat we de hele winter blijven "doormodderen".

Zo beperkt mogelijk

Het demissionaire kabinet wil het met de wetswijziging mogelijk maken om in een aantal situaties alleen gevaccineerden en herstelden toegang te geven, bijvoorbeeld in de horeca en bij evenementen. "Zo beperkt mogelijk", beloofde minister De Jonge. Het zal nooit worden ingezet op het werk, en er komen uitzonderingen voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren.

Volgens hem kan de maatregel wel degelijk bijdragen aan minder besmettingen, omdat ongevaccineerden nu in grote groepen het meeste risico hebben om corona op te lopen, ernstig ziek te worden en het virus door te geven. "De keus is: of beperkingen voor iedereen, of dingen toch door laten gaan voor mensen die het minste risico lopen", zei de minister.

Het OMT komt vrijdag nog met adviezen over 3G, 2G en 1G. Uiterlijk maandag komt het kabinet dan met een wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer volgende week groen licht geeft voor 2G, moet ook de Eerste Kamer het nog goedkeuren. Daar liggen de politieke verhoudingen anders en is een meerderheid nog lang niet zeker.