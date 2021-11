Morgen debat over 2G-beleid in Nederland, dit doen andere landen

"Ook in Frankrijk neemt het aantal coronabesmettingen toe, maar vooralsnog is de mondkapjesplicht voor basisschoolkinderen de enige extra maatregel die de regering heeft genomen. Opties zoals een 2G-beleid liggen niet op tafel. 'We willen ook geen lockdown voor niet-gevaccineerden, zoals Oostenrijk nu doet', zei fractievoorzitter Castaner van regeringspartij LREM vanochtend.

Een nieuwe algemene lockdown is eveneens taboe. Regeringswoordvoerder Gabriel Attal zei afgelopen weekend nog dat geen een maatregel uit wordt gesloten, maar dat hij mensen niet onnodig ongerust wil maken. Er komt absoluut geen lockdown, zegt hij. De reden daarvoor is dat de huidige coronacijfers in absolute aantallen nog niet tot grote ongerustheid leiden, het aantal nieuwe besmettingen is nog gering, evenals het aantal ziekenhuisopnames.

Maar de stijging van het aantal besmettingen sinds oktober baart de autoriteiten wel zorgen. Het dagelijks aantal positief geteste mensen is in een week met 28 procent toegenomen. Het aantal ziekenhuisopnames met 15 procent. De epidemioloog Yves Buission verwacht dat die trend doorzet en dat de vijfde golf ook Frankrijk zal treffen.

De hoop is dat de hoge vaccinatiegraad en het gebruik van de QR-code genoeg zijn om de effecten te temperen."