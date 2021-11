Lockdown in Oostenrijk: ongevaccineerden mogen de deur niet uit

In Oostenrijk gaat morgen een lockdown in voor niet-gevaccineerden. De maatregel treft miljoenen mensen die niet of niet volledig zijn ingeënt. De vaccinatiegraad in Oostenrijk is met 64 procent een van de laagste in de Europese Unie.

De maatregel is genomen na spoedoverleg van kanselier Schallenberg met de regeringsleiders van de negen deelstaten, omdat de besmettingscijfers dagelijks nieuwe records vestigen. Gisteren werden 13.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het nieuws werd op een persconferentie bekendgemaakt: