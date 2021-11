2G-model nu al in Duitsland, in Nederland een optie: 4 vragen over maatregel

In hoeverre wordt het gehandhaafd?

In principe moet iedereen op plekken waar 2G- of 3G-regels gelden streng gecontroleerd worden op zijn of haar coronabewijs. In de praktijk gebeurt dat niet overal even nauwkeurig.

Jens Spahn, de minister van Volksgezondheid, zei afgelopen week dat hij het idee had dat hij bij de G20-top in Rome in één dag vaker was gecontroleerd dan in vier weken in Duitsland. Nou laten die twee situaties zich niet echt met elkaar vergelijken, maar zijn punt is duidelijk: bars, restaurants en andere locaties moeten grondiger de bewijzen checken én de overheid moet beter toezicht houden, anders werkt het niet.