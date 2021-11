Coronamaatregelen steeds meer een worsteling voor kabinet

Met de aanscherping van de coronamaatregelen hoopt het kabinet het oplopen van de besmettingen te stoppen, maar demissionair premier Rutte zei op de persconferentie dat er een reële kans is dat er korte termijn nog strengere maatregelen worden ingevoerd als de negatieve trend niet keert.

En dat leidt tot meer polarisatie, ziet het kabinet. "Nieuwe maatregelen leiden tot steeds meer discussie in de samenleving. We willen niet dat mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan." Het wordt voor het kabinet steeds moeilijker om alle belangen tegen elkaar af te wegen. "Ik zeg het maar open: het is ook een worsteling", zei Rutte.

Volgens hem heeft iedereen recht op een eigen mening over de coronamaatregelen en een eigen keuze. "Sommigen zijn tegen alle maatregelen. een voorzichtige groep wil veel maatregelen. De meesten van ons zitten er ergens tussenin. Maar corona is een groot probleem dat we samen moeten blijven oplossen."

Begrip voor mening of situatie van een ander

Het is voor het kabinet onmogelijk om aan elk apart belang van mensen volledig recht te doen, meent Rutte. Hij riep de Nederlanders op begrip te hebben voor de mening of situatie van een ander en vooral mild te blijven. "Als we allemaal een beetje inschikken, hoeven we het echt niet over alles met elkaar eens te zijn."