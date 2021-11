Filipijnse president Duterte maakt plannen bekend, hij wil senaatszetel

De Filipijnse president Rodrigo Duterte wil na zijn presidentschap verkozen worden tot senator. Zijn advocaat diende vlak voor het verstrijken van de deadline de aanmelding in, meldt persbureau AP.

Afgelopen weekend leek het er nog op dat hij mogelijk de strijd met zijn dochter aan zou gaan om het vicepresidentschap. De woordvoerder van Duterte zei vandaag dat vader en dochter het zeker niet tegen elkaar op zullen nemen. "Ze zullen nooit tegenover elkaar staan. Ze zullen nooit met elkaar vechten om welke positie dan ook."

Vorige maand kondigde Duterte nog aan helemaal uit de politiek te stappen. De 76-jarige Duterte is nog tot volgend jaar juni president. Hij kan volgens de grondwet daarna niet meer beginnen aan een nieuwe termijn van zes jaar. Even leek het er dus op dat hij verder wilde als vicepresident, maar dat leidde eerder al tot kritiek van zijn politieke tegenstanders.

Internationaal Strafhof

Duterte staat bekend om zijn harde aanpak van de drugscriminaliteit in zijn land. Duizenden mensen kwamen om in zijn strijd tegen drugscriminelen. Zijn harde aanpak leidde tot standrechtelijke executies van mensen, die soms slechts waren beschuldigd van drugsgebruik. Het Internationaal Strafhof in Den Haag doet onderzoek naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid. Duterte zei eerder al niet mee te werken aan dat onderzoek.

Wanneer een vertrouweling van Duterte president wordt, kan hij worden beschermd tegen vervolging, verwachten critici. "Dutertes gooi naar een senaatszetel is de zoveelste poging van een tiran om zijn aansprakelijkheid te ontduiken", zegt Cristina Palabay van Karapatan, een links samenwerkingsverband van mensenrechtengroepen. "Het is net zo sinister, opportunistisch en achterbaks als de pogingen van zijn dochter en bondgenoten om deel te nemen aan de verkiezingen van 2022."

Dutertes rechterhand, senator Christopher Bong Go, heeft zich verkiesbaar gesteld als president. Hij neemt het onder meer op tegen Ferdinand Marcos Jr., de zoon van de oud-dictator. Duterte-Carpio, de dochter van de president, is benoemd als voorkeurspartner van Marcos.

Maar in de Filipijnen wordt de vicepresident apart gekozen van de president. Het kan dus voorkomen dat die van compleet tegenovergestelde partijen zijn. Volgend jaar mei wordt duidelijk hoe de nieuwe regering eruit gaat zien. Deelnemers aan de presidentsverkiezingen zijn onder anderen voormalig bokskampioen Manny Pacquiao en de huidige vicepresident Leni Robredo.