Saif Kadhafi, zoon van oud-dictator, doet mee aan Libische presidentsverkiezingen

Saif al-Islam Kadhafi, de tweede zoon van oud-dictator Muamar Kadhafi, doet mee aan de presidentsverkiezingen in Libië. Dat heeft een vertegenwoordiger van de kiescommissie bekendgemaakt.

De 49-jarige Kadhafi zat tot 2017 meer dan vijf jaar gevangen voor oorlogsmisdaden tijdens de revolutie die een eind maakte aan het bewind van zijn vader. Hij werd vrijgelaten omdat de Libische regering hem amnestie verleende. Saif gold als de favoriete zoon van de in 2011 overleden Muamar Kadhafi en werd tijdens diens bewind lange tijd gezien als opvolger.

Chaos

Saif Kadhafi zal mogelijk in zijn campagne de chaos aanhalen waarin het land verzeild raakte nadat zijn vader werd afgezet en inspelen op de nostalgische gevoelens die sommige oud-aanhangers van zijn vader hebben. Toch is hij mogelijk niet de belangrijkste kandidaat voor het presidentschap, denken waarnemers.

Velen zullen de associatie leggen met het regime van zijn vader, die Libië decennia met ijzeren vuist regeerde. Bovendien zijn Saif Kadhafi en andere getrouwen van zijn vader al tijden niet meer aan de macht. Dat maakte het voor hen lastig om net zo veel aanhangers op de been te brengen als zijn rivalen die wel recente politieke ervaring hebben.

Oorlog

Na de opstand tegen dictator Kadhafi en zijn dood in 2011 barstte in Libië een oorlog los waarin het land diep verdeeld raakte. In oktober vorig jaar spraken de strijdende partijen een staakt-het-vuren af.

Het is de bedoeling dat op 24 december verkiezingen worden gehouden. Of die ook daadwerkelijk doorgaan, is de vraag. Met nog zes weken te gaan is nog veel onduidelijk over hoe de verkiezingen in het land exact moeten verlopen en wie er precies mogen meedoen.

Nog altijd is er een grote kloof tussen partijen in het oosten en het westen van het land en zijn er nog duizenden buitenlandse huurlingen in het land aanwezig die de vrede bedreigen.