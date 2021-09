Zoon van oud-dictator Kadhafi vrijgelaten in Libië

Tijdens de gewelddadige opstand die zijn vader in 2011 het leven kostte, leidde hij de veiligheidstroepen in het land. Ongeveer een maand voordat zijn vader werd gelyncht vluchtte hij naar buurland Niger.

Hoewel dat land Saadi en zijn familie in eerste instantie op humanitaire gronden asiel verleende, werd hij in 2014 uitgezet naar zijn geboorteland omdat hij zich niet aan de voorwaarden hield. Hij werd in 2018 vrijgesproken van de moord op een kritische voetballer, maar nog wel vervolgd voor zijn rol in het regime van zijn vader.

Premier Dbeibeh zei bij de bekendmaking van de vrijlating niet waarom Saadi nu op vrije voeten komt. Hij twitterde slechts dat "het land niet vooruit kan komen zonder verzoening". Lokale media melden dat de rechter hem heeft vrijgesproken van wandaden tijdens de Arabische Lente.

Presidentiële ambities

Kadhafi had acht zonen, die allemaal een rol speelden in zijn regime. Zijn zoon Muatassim werd gedood kort nadat dat zijn vader in een schuilplaats werd gevonden door een woedende menigte. Twee andere zonen waren eerder al omgekomen tijdens de burgeroorlog.

Seif al-Islam, de oudste zoon en beoogd opvolger, werd in 2017 al vrijgelaten door Libië. Hij zou de ambitie hebben om mee te doen aan de presidentsverkiezingen die het land in december wil houden.