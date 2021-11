Wekdienst 14/11: Woonprotest in Den Haag • Bulgaren voor de derde keer naar stembus

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Den Haag wordt gedemonstreerd voor het recht op betaalbaar wonen. Betogers van de beweging Woonverzet lopen door de binnenstad langs het Ministerie van Binnenlandse zaken. De protestmars start om 14.00 uur.

Bulgaren gaan voor de derde keer dit jaar naar de stembus. In april en juli waren er ook al verkiezingen, maar het is de partijen tot nu toe niet gelukt om een regering te vormen. Kanshebber om de verkiezingen te winnen, is We gaan door met de veranderingen, een nieuwe partij die in september is opgericht door twee ministers die in de huidige overgangsregering zitten. In de peilingen staat de partij op de tweede plek.

In de Poolse stad Tomaszów Mazowiecki start de eerste wereldbekerwedstrijd schaatsen van dit seizoen. Er wordt geschaatst van 14.30 tot 17.30 uur. De wedstrijd is live te volgen op NOS.nl, de NOS-app en NPO 1.

In São Paulo maakt Max Verstappen kans om zijn derde Grand Prix op rij te winnen, na eerdere winsten in de VS en Mexico. De race begint om 18.00 uur.

Wat heb je gemist?

Bij een frontale botsing tussen een ambulance en een personenauto in Helmond zijn drie minderjarigen om het leven gekomen. De politie meldt dat het gaat om twee jongens van 15 en 16 uit Eindhoven en een 16-jarige jongen uit Nuenen. Die laatste zou de auto hebben bestuurd. De vierde inzittende, een jongen van 15 uit Eindhoven, is zwaargewond.

Van wie de auto was en hoe de tieners aan het voertuig kwamen, is niet bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk waardoor de auto en de ambulance kort na middernacht op elkaar konden botsen.

Ander nieuws uit de nacht:

Zuid-Afrikaanse bestsellerauteur Wilbur Smith (88) overleden: Zijn uitgever meldt dat hij gisteren onverwacht is gestorven, in het bijzijn van zijn vrouw in Kaapstad, "na een ochtend lezen en schrijven". De 49 boeken die Smith tijdens zijn lange carrière schreef, zijn wereldwijd meer dan 140 miljoen keer verkocht.

Veel kroegen in Breda langer open, horeca in rest van het land eerder dicht: In Breda gaf burgemeester Depla de ondernemers de ruimte om hun onvrede over de nieuwe regels te uiten en langer open te blijven. Dat deden ze dan ook, tot ongeveer middernacht.

En dan nog even dit:

Bij het afsluiten van de klimaattop in Glasgow brak de voorzitter van de top, Alok Sharma, na een tegenvallende slotverklaring van de top. Hoewel de 200 delegaties het eens zijn geworden over maatregelen om de opwarming van de aarde te beperken, laaide er op het laatste moment een discussie op met vooral China en India.

De twee landen waren ontevreden over onderdelen van de tekst, en wilden een aanpassing in het deel dat ging over subsidies voor fossiele brandstoffen en het stoppen met het gebruik van steenkool. In de tekst werd de aanvankelijke formulering, "towards phase out", op het laatste moment veranderd in "towards phase down", ofwel 'verminderen' in plaats van 'uiteindelijk stoppen' met het gebruik van steenkool.

Voor andere landen uit vooral de Europese Unie en kleine eilandstaten was dit een flinke teleurstelling. Toch stemden uiteindelijk alle delegaties met de slotverklaring in.