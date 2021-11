Reacties op slotverklaring Glasgow: van 'belangrijk signaal' tot 'faliekant mislukt'

Na twee weken onderhandelen door bijna tweehonderd landen is gisteravond op de klimaattop in Glasgow de slotverklaring afgehamerd. Het resultaat volgens voorzitter Sharma: het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad is weliswaar nog in leven, "maar de pols is zwak".

In zijn commentaar verwijst Sharma naar het afgezwakte karakter van de verklaring. Onder druk van met name India en China is op het laatste moment een formulering over het stoppen met fossiele brandstoffen herzien. In de slotverklaring staat nu dat er wordt gewerkt aan het 'verminderen' van het gebruik van steenkool, en niet aan het 'uiteindelijk stoppen' met deze brandstof, zoals het eerder was geformuleerd.

Sommige deelnemende landen gaven al aan ongemak te voelen bij dit onderdeel van de slotverklaring. Ook deskundigen en milieuorganisaties zijn kritisch, al is een deel wel te spreken over het signaal dat de landen hebben afgegeven op de top in Schotland.