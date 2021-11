Veel kroegen in Breda langer open, horeca in rest van het land eerder dicht

Hoewel de vervroegde sluitingstijd veel horecaondernemers zwaar valt, heeft het grootste deel van de zaken in Nederland de deur rond 20.00 uur gesloten, zoals moet volgens de nieuwe coronamaatregelen. In Breda, echter, gaf burgemeester Depla de ondernemers de ruimte om hun onvrede over de nieuwe regels te uiten en langer open te blijven. Dat deden ze dan ook, tot ongeveer middernacht.

"Wij zijn allemaal open", zei Farid Bicane, uitbater van drie Bredase horecazaken, rond 23.00 uur in het radioprogramma Met het oog op morgen. "Er staat een gigantische rij voor de deur bij alle drie de zaken en het is gewoon beregezellig binnen." Volgens Bicane waren er niet genoeg handhavers waren om iets te doen tegen de ongeveer 80 kroegen die volgens hem nog open waren.

De Bredase ondernemers wilden volgens Bicane "wel rekening houden met de omstandigheden" en hebben afgesproken om om middernacht - in plaats van om 04.00 uur 's ochtends, zoals normaal gesproken - alsnog dicht te gaan. "Twaalf uur vinden we een gepaste tijd."

De ondernemers zijn overigens wel gewaarschuwd door de burgemeester. Als ze hierna opnieuw in overtreding zijn, krijgen ze een boete.

'Waarom moeten wij sluiten?'

Ook in bijvoorbeeld Winschoten hield een aantal ondernemers de deur langer open. "We worden er steeds weer uitgepikt en moeten gehoorzamen. Nu doen we dat niet", citeert RTV Noord café-eigenaar Heiko Tuin.

"We hebben het hartstikke goed geregeld, controleren bezoekers en houden ons netjes aan de regels. Er zijn ontzettend weinig besmettingen die hier in de horeca ontstaan. Waarom moeten wij de deuren dan sluiten?", aldus Tuin.

Net als in Breda werd de actie van de ondernemers gedoogd door de gemeente, in dit geval tot 22.00 uur. Café-eigenaar Tuin: "We zijn gesommeerd om te sluiten en hebben een waarschuwing gekregen. We blijven tot 00.00 uur open en zien wel hoe het verder loopt."