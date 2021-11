Lokaal flinke drukte bij laatste stapavond voor maatregelen

Het beeld was in vrijwel alle stadscentra hetzelfde, gisteravond: jongeren die massaal aan het stappen waren. Het was voorlopig de laatste avond dat het tot middernacht kon. Als gevolg van de strengere coronamaatregelen moet de horeca vanaf vanavond om 20.00 uur dicht. Niet alle horecaondernemers zijn van plan om zich aan die maatregelen te houden. In Leeuwarden blijven de cafés en restaurants vanavond open, zeggen ze.

Zelden was het zo druk op de Oude Markt in Enschede als gisteravond. Het plein stond vol geparkeerde fietsen, iets verderop lange rijen van mensen die hun QR-code lieten zien om naar binnen te kunnen bij een kroeg of restaurant. "Nog één keer zingen, dansen en hossen", aldus een feestganger.

Op de Korenmarkt in Arnhem was vrijwel geen plekje meer vrij, tijdens wat Omroep Gelderland de "laatste stapavond" noemt. En het begin van de jaarlijkse Oranjefeesten in een enorme partytent in Nieuwleusen was met vele honderden mensen ook drukbezocht. "We maken er een mooie avond van, al voelt dat raar om te zeggen", zei een van de organisatoren bij RTV Oost.

In het centrum van Drachten kon je gisteravond ook over de hoofden lopen. Na de verplichte sluitingstijd van middernacht bleef het druk op straat in de Friese stad.

Toen de politie wilde ingrijpen, werd die bekogeld met vuurwerk. Een agent raakte gewond toen hij door een politiehond in zijn arm werd gebeten. Er zijn twee mensen aangehouden, meldt Omrop Fryslän.

Horeca Leeuwarden blijft open

Intussen lijkt het erop dat lang niet alle horecaondernemers in Nederland zich aan de 'nieuwe' sluitingstijd van 20.00 willen houden. De horeca in Leeuwaren is bijvoorbeeld van plan om vanavond de deuren open te houden.

"Het is een statement: we blijven open", zegt Ton Eijer, eigenaar van muziekcafé Scooter's en voorzitter van Horeca Nederland in Leeuwarden bij Omrop Fryslan. "We hebben laten zien dat we veilig kunnen ondernemen. Er zijn haast geen besmettingen in de sector."