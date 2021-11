Zuid-Afrikaanse bestsellerauteur Wilbur Smith (88) overleden

De Zuid-Afrikaanse bestsellerauteur Wilbur Smith is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn uitgever meldt dat hij gisteren onverwacht is gestorven, in het bijzijn van zijn vrouw in Kaapstad, "na een ochtend lezen en schrijven". De 49 boeken die Smith tijdens zijn lange carrière schreef, zijn wereldwijd meer dan 140 miljoen keer verkocht. Zijn werk is vertaald in meer dan dertig talen, waaronder het Nederlands.

Smith debuteerde in 1964 met de historische roman When the lion feeds, in het Nederland vertaald als Het goud van Natal. Het boek over Zuid-Afrikaanse boerenzoon die zich aansluit bij een groep goudzoekers, werd al snel een bestseller en kreeg vijftien vervolgen, die 200 jaar aan familiegeschiedenis van zijn hoofdpersoon in kaart brachten.

Zelf werd Smith in 1933 geboren in Zambia, als zoon van een Britse familie die net als zijn hoofdpersoon opgroeide op een boerderij. Tijdens zijn studie aan Rhodes University praatte zijn vader hem een carrière in de journalistiek uit zijn hoofd, waarna hij accountant werd - een baan die hij zo verschrikkelijk vond dat hij besloot het advies van zijn autoritaire vader naast zich neer te leggen en alsnog te gaan schrijven.

Jager, duiker, klimmer

De Amerikaanse thrillerauteur Stephen King noemde Smith ooit de allerbeste historische romanschrijver. Hij werd vooral geroemd om zijn landschapsbeschrijvingen en de levensechte personages in zijn verhalen.

Smith, die een enthousiast jager, duiker en bergbeklimmer was en ook graag gebruik mocht maken van zijn vliegbrevet, beleefde naar eigen zeggen veel plezier aan het intensieve onderzoek dat hij deed voor zijn avonturenromans. Zo werkte hij voor zijn boek Gold Mine enkele weken in een Zuid-Afrikaanse goudmijn en maakte hij veel lange reizen om historisch onderzoek te doen.

In zijn autobiografie On Leopard Rock schreef Smith in 2018 dat hij een fantastisch leven heeft gehad. "Zware tijden, misgelopen huwelijken, nachtenlang doelloos doorwerken, maar alles bij elkaar heeft het me een fenomenaal, uiterst bevredigend en prachtig leven bezorgd", schreef hij. "Ik wil herinnerd worden als iemand die miljoenen mensen plezier heeft gebracht."