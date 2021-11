Amerikaanse journalist in Myanmar krijgt 'zonder enig bewijs' 11 jaar cel

In Myanmar is de Amerikaanse journalist Danny Fenster achter gesloten deuren veroordeeld tot elf jaar cel, melden zijn advocaat en werkgever. Hij is volgens persbureau Reuters de eerste westerse journalist die een gevangenisstraf krijgt sinds het leger in februari de macht greep in het Zuidoost-Aziatische land.

Fenster had een leidinggevende functie bij de onafhankelijke nieuwswebsite Frontier Myanmar. "Iedereen is teleurgesteld en gefrustreerd over dit besluit", meldt de organisatie op Twitter. "Er is geen enkel bewijs voor de aanklachten op grond waarvan hij is veroordeeld."

Mogelijk nog langer in de cel

Volgens het nieuwsplatform was Fenster onder meer aangeklaagd wegens opruiing en het overtreden van immigratiewetten. Het zou gaan om de zwaarst mogelijke straf op basis van zulke aantijgingen.

Maar Fenster zit mogelijk nog veel langer achter de tralies. Er lopen nog twee aanvullende aanklachten tegen hem, waarop elk een maximumcelstraf van twintig jaar staat.

De militaire machthebbers hebben nog niets bekendgemaakt over de rechtszaak. Een woordvoerder van de junta was voor Reuters niet bereikbaar voor commentaar.

Vast sinds mei

De 37-jarige Amerikaan werd in mei gearresteerd toen hij het land probeerde te verlaten per vliegtuig. Sindsdien zit hij volgens zijn collega's vast in de beruchte gevangenis Insein in Yangon, de grootste stad van het land. De Amerikaanse autoriteiten hebben tevergeefs aangestuurd op Fensters vrijlating.

Sinds de staatsgreep zijn ruim 7000 mensen om politieke redenen gearresteerd, aangeklaagd of veroordeeld. Tientallen van hen zijn journalisten, die volgens de nieuwe machthebbers de bevolking opruien met 'nepnieuws'. Ook meldt waarnemersorganisatie AAPB dat er 1253 mensen zijn gedood door militairen.

Gewapend verzet

Het land met 54 miljoen inwoners werd tot 2011 geregeerd door het leger. Daarna brak er een periode aan van democratische hervormingen en opende Myanmar zijn grenzen weer voor toerisme. Het keerpunt waren de verkiezingen van eind vorig jaar.

De partij van de populaire Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi won toen een absolute meerderheid in het parlement. Volgens het leger was er sprake van fraude, maar internationale waarnemers vonden geen bewijs voor die stelling. Vervolgens pleegde de legerleiding een coup. De bevolking reageerde daarop met massale protesten, stakingen en meer recent ook met gewapend verzet.