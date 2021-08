Militaire machthebbers Myanmar beloven opnieuw verkiezingen

De militair leider van Myanmar, Min Aung Hlaing, heeft opnieuw toegezegd dat er verkiezingen zullen worden gehouden. Ook beloofde hij samen te werken met een speciaal gezant van de Aziatische landenorganisatie Asean.

Min Aung Hlaing deed de toezeggingen in een televisietoespraak, zes maanden nadat het leger de volledige macht weer naar zich had toegetrokken. Die militaire coup volgde na verkiezingen die werden gewonnen door de partij van regeringsleider Aung San Suu Kyi. Zij werd daarna opgepakt en zit sindsdien vast op verdenking van corruptie.

Volgens de militaire machthebbers waren de verkiezingen van toen frauduleus, en was de machtsovername daarom grondwettelijk. De kiescommissie van het land had vastgesteld dat geen sprake was van fraude, wat internationale waarnemers bevestigden.

Massale protesten

Na de coup braken massale protesten en stakingen uit in het land, die hard werden neergeslagen. Duizenden mensen zijn opgepakt en volgens een organisatie voor politieke gevangen heeft het leger 939 mensen gedood in de nasleep van de staatsgreep, een aantal dat wordt betwist door de machthebbers, die erop wijzen dat er er ook militairen om het leven zijn gekomen.

Als reactie op de repressie hebben burgers in Myanmar milities opgericht, die geregeld aanslagen plegen. Die bestaan naast, of overlappen met al bestaande etnische milities. De repressie en de gevechten hebben geleid tot een grote vluchtelingenstroom.