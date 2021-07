Myanmar zit in derde coronagolf zonder artsen en zuurstof

De CDM-artsen werken sinds de coup bij patiënten thuis, of in clandestiene klinieken. "We werken met kleine teams van vijf à zes artsen", zegt Su. "Ik doe spreekuren via de telefoon en Facebook, en bezoek mensen thuis als het veilig kan."

Dat is niet zonder risico. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) zijn dit jaar 240 Myanmarese medici aangevallen door het leger. Er ligt een arrestatiebevel voor bijna zeshonderd artsen en verpleegkundigen. Als ze zien dat een CDM-arts iemand buiten het ziekenhuis behandelt of als dokter heeft gewerkt, zijn de gevolgen volgens Su groot. "Dan word je meteen opgepakt."

Derde golf

De coronabesmettingen lopen op, maar precieze cijfers zijn onduidelijk. "We vertrouwen de sterftecijfers en ziekenhuisdata niet", zegt een voormalig arts die anoniem wil blijven tegen de NOS. "Echte data worden niet meer gepubliceerd: de enige plek waarop cijfers bekend worden gemaakt is op staatstelevisie."

De derde golf bereikt Myanmar op een kwetsbaar moment. Na de coup werden bij demonstraties coronamaatregelen grotendeels losgelaten. Overheidsinformatie over test- en quarantainecentra is vaak niet beschikbaar. Als het wél klopt, dan bereikt het de mensen vaak niet omdat zij de staatstelevisie niet geloven.