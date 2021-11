Elektronica- en taxibedrijven zijn groot deel van winst kwijt aan belastingschuld

Net zoals bleek uit de eerste analyse van de bank neemt de belastingschuld van de bedrijven die personenvervoer faciliteren een grote hap uit de winst. Vermoedelijk zit ook ruim de helft van de totale belastingschuld in die sector. De luchtvaart, taxibedrijven en het openbaar vervoer werden als eerste getroffen door de lockdown en nog steeds wordt er minder gereisd dan voor de coronacrisis.

Het aantal faillissementen is historisch laag door de coronasteun van de overheid. Wel waarschuwt de bank voor faillissementen van bepaalde bedrijven door het moeten afbetalen van de belastingschuld. Zo noemt ABN Amro de scheepsbouw als risicogroep. Een vijfde van die ondernemers heeft een belastingschuld tijdens corona opgebouwd van gemiddeld 676.000 euro. En dat terwijl die branche al jaren minder winst maakt.

Helft van de schuld al weg

In totaal hebben 376.000 ondernemers uitstel van belastingbetaling aangevraagd, goed voor een kleine 42 miljard euro. Maar meer dan de helft van die schuld is al weg: een groot deel is afgelost (17 miljard euro) en voor het andere deel bleek achteraf dat de te betalen belasting te hoog was vastgesteld door de Belastingdienst (5,4 miljard euro).

In de analyse heeft ABN Amro alleen de schulden bij de Belastingdienst meegenomen. Ondernemers kampen bijvoorbeeld ook met huurachterstanden, schulden aan leveranciers of schulden bij familie. De bank geeft aan dat ondernemers ook door de Brexit, hoge grondstofprijzen of de stikstofcrisis het afgelopen anderhalf jaar een belastingschuld konden opbouwen. De uitstelregeling gold niet alleen voor ondernemers die door corona in de problemen kwamen.