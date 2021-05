Belastingschuld kan flink deel winst van getroffen bedrijven opslokken

Restaurants die het moeilijk hebben door de coronacrisis zullen de komende drie jaar gemiddeld mogelijk nog bijna een kwart van hun winst moeten gebruiken om hun belastingschuld af te betalen. Voor taxibedrijven zou het zelfs kunnen oplopen tot driekwart van de winst.

Dat zegt ABN Amro op basis van eigen transactiedata, cijfers van de Belastingdienst en cijfers van het CBS. Welk deel van de winst het terugbetalen zal opslokken, verschilt wel per bedrijf en hangt ook nog af van eventuele aanpassingen van de terugbetaalregelingen door de overheid.

16 miljard belastingschuld

Om een schatting te kunnen maken, heeft de bank gekeken naar hoeveel winst bedrijven in het jaar voor de pandemie gemiddeld per maand maakten. Dat is als uitgangspunt genomen voor de winst komende tijd.

Verder keek de bank naar hoeveel belastingschuld de bedrijven hebben openstaan. Opgeteld is de belastingschuld bij bedrijven inmiddels al opgelopen tot 16 miljard euro.

Vervolgens is de bank ervan uitgegaan dat bedrijven die schuld vanaf aankomende oktober binnen drie jaar moeten terugbetalen. Dat is vooralsnog de afspraak met de Belastingdienst.

Taxi's en beveiligers

Uit het overzicht blijkt ook dat de sectoren met de meeste bedrijven met een belastingschuld, niet per se ook de sectoren zijn waar bedrijven ook het grootste deel van hun winst nodig hebben om de schuld af te betalen.

Zo heeft 43 procent van de restaurants uitstel van belasting aangevraagd, waarmee ze op kop gaan. Tegelijk komt de hoogte van hun schuld gemiddeld neer op bijna negen keer hun gemiddelde maandwinst vóór corona, wat minder is dan in andere branches.

Ter vergelijking: minder dan een op de vijf warenhuizen heeft een belastingschuld. Maar gemiddeld komt die schuld wel neer op 24 keer de maandwinst. Tenminste, als de warenhuizen de komende tijd weer net zoveel winst weten te maken als voor de pandemie, anders gaat het om nog meer maanden.

Bij beveiligingsbedrijven en het personenvervoer over de weg, zoals taxi's, kan het mogelijk het langst duren voordat alle belasting is terugbetaald. Daar gaat het gemiddeld om zo'n 27 en 28 maanden winst. Over een terugbetaalperiode van drie jaar zou dat neerkomen op zo'n driekwart van alle winst.