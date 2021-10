Bruls: werkgevers moeten personeel om coronabewijs kunnen vragen

Bruls zegt respect te hebben voor mensen die zich om principiële redenen niet willen vaccineren. "Maar zo'n principe is alleen wat waard als het je ook wat kost en als het wat betekent. Op dit moment vind ik dat we de volksgezondheid in het algemeen zwaarder moeten laten wegen dan wat iedereen individueel ervan vindt. Dat kunnen we ons niet permitteren."

Niet verplicht te antwoorden

Op dit moment mogen werkgevers het personeel alleen naar hun vaccinatie vragen als daar belangrijke redenen voor zijn. Wat die redenen precies zijn, is niet vastgelegd. Een werknemer is niet verplicht te antwoorden wanneer een werkgever naar zijn vaccinatie vraagt. Ook mag de vaccinatiestatus door de werkgever op geen enkele manier worden geregistreerd.

In Italië moeten alle werknemers in de publieke en private sector sinds 15 oktober een coronatoegangsbewijs laten zien. Het is op dit moment het enige land waar zo'n regel geldt.