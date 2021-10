Nog geen knopen doorgehakt over coronamaatregelen

Het demissionaire kabinet heeft nog geen knopen doorgehakt over nieuwe coronamaatregelen. De meest betrokken bewindslieden hebben vanochtend weer met hun adviseurs overlegd op het Catshuis en volgens ingewijden zijn daar nog geen besluiten gevallen.

Naar verluidt wacht het kabinet nog op een nieuw advies van het Outbreak Management Team. Daarnaast moet er ook nog 'huiswerk' worden gedaan en is er ook nog extra politiek overleg nodig.

Het kabinet denkt er wel over de coronapas tot meer sectoren uit te breiden, maar welke precies is nog niet zeker. Het lijkt wel duidelijk dat mensen een coronapas kunnen blijven krijgen als ze volledig zijn gevaccineerd, als ze corona hebben gehad of als ze negatief zijn getest. Er gingen hier en daar stemmen op om die laatste groep (vooral ongevaccineerden) uit te sluiten van de coronapas ('de 2G-regel'), maar die kant gaat het dus vrijwel zeker niet op.

Dinsdag weer persconferentie

Het kabinet maakt zich zorgen over de weer oplopende cijfers. Minister De Jonge kondigde eerder deze week al aan dat het kabinet zich beraadde op nieuwe ingrepen. Hij sloot maatregelen alleen gericht op niet-gevaccineerden toen niet uit.

Er zijn de komende dagen nog allerlei nieuwe overleggen, onder meer met de burgemeesters. Dinsdagavond is er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.