G20-landen in conceptverklaring: meer doen om klimaatdoelen te behalen

Leiders van G20-landen zijn van zins meer te doen tegen klimaatverandering, om zo de doelen te behalen die zijn gesteld in het klimaatakkoord van Parijs. Dat blijkt uit een conceptversie van een verklaring die is opgesteld voor de tweedaagse G20-bijeenkomst in Rome. Het concept is ingezien door persbureau Reuters.

In het Akkoord van Parijs, dat in 2015 door bijna 200 landen werd gesloten, werd afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot bij voorkeur 1,5 graad en in ieder geval ruim onder 2 graden te blijven. Recente onderzoeken toonden aan dat klimaatplannen van veel landen nog ruim onvoldoende zijn om de doelen die zijn gesteld in Parijs te bereiken.

De G20-landen onderstrepen in de verklaring dat ze zich zullen blijven inzetten om de Parijs-doelen te halen. Daar zijn "zinvolle en effectieve" maatregelen voor nodig, waarbij rekening gehouden moet worden met "verschillende wegen en benaderingen".

Klimaatneutraal rond 2050

Vanochtend kwamen wereldleiders bijeen voor de top van de G20, die bestaat uit de negentien landen met de grootste economieën en de Europese Unie.

Nederland is bij de G20-top uitgenodigd als gast, dus reisde ook demissionair premier Rutte af naar Rome. Daar stond een blauwe Maserati op hem te wachten: