'Klimaatplannen landen zijn nog ruim onvoldoende om Parijs-doelen te halen'

Klimaatplannen van landen zijn nog lang niet toereikend om de doelen die zijn gesteld in het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dat staat in de nieuwste editie van het zogenoemde Emissions Gap Report, opgesteld door het milieuagentschap van de VN (UNEP).

In het akkoord, dat in 2015 door bijna 200 landen werd gesloten, werd afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot bij voorkeur 1,5 graad. Maar volgens UNEP koerst de aarde op basis van de nieuwste klimaatplannen van zo'n 120 landen deze eeuw af op een temperatuurstijging van 2,7 graden.

Alarmerende rapporten

De publicatie van het jaarlijkse onderzoek past in een reeks van alarmerende rapporten die zijn uitgebracht aan de vooravond van de klimaattop in het Schotse Glasgow, die zondag begint.

Zo meldde de weerkundige organisatie van de VN gisteren dat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer vorig jaar een recordniveau heeft bereikt, ondanks een tijdelijke afname van de wereldwijde uitstoot ten tijde van de coronapandemie. Vorige week meldde de UNEP zelf al dat veel landen nog steeds plannen maken om in 2030 meer dan het dubbele van de hoeveelheid fossiele energie te produceren dan is afgesproken in het klimaatakkoord.

De aankomende top in Glasgow wordt gezien als belangrijkste bijeenkomst van wereldleiders over het klimaat sinds de klimaatconferentie in Parijs.