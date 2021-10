Klimaattop in Glasgow komt eraan, wat staat er op het spel?

Je kunt er nauwelijks aan ontkomen, de grote hoeveelheid klimaatrapporten van de afgelopen tijd. In augustus was er het veelbesproken wereldwijde IPCC-rapport; gisteren bleek in een ander rapport dat plannen van landen om de klimaatdoelen te halen niet toereikend zijn. Dat juist nu veel publicaties verschijnen is geen toeval: het heeft alles te maken met de klimaattop die zondag begint in Glasgow. De bijeenkomst in de Schotse stad wordt gezien als de belangrijkste conferentie sinds 2015, toen het Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten.

Vijf vragen en antwoorden over 'Glasgow'.

Waarom is deze top de belangrijkste sinds die in Parijs?

In Parijs is onder meer afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot "ruim onder de twee" graden, en liefst onder de anderhalve graad. Daartoe hebben landen toen allemaal een zogeheten NDC ingeleverd, een Nationally Determined Contribution. Daarin belooft een land de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Meteen in Parijs bleek al dat alle beloftes bij elkaar opgeteld bij lange na niet genoeg zijn om de opwarming voldoende te beperken. Daarom werd ook een mechanisme afgesproken, waarbij landen elke vijf jaar opnieuw zo'n NDC met steeds scherpere doelen moeten inleveren.

In aanloop naar Glasgow hebben ongeveer 120 landen zo'n nieuw klimaatdoel opgesteld, waaronder de landen met de hoogste uitstoot. Maar ook nu zijn de beloftes bij elkaar opgeteld onvoldoende, zo bleek deze week uit het Emissions Gap Report.

Waar gaat het over in Glasgow?

In Glasgow gaat het om de vraag hoe dat gat gedicht kan worden. Daarnaast staat het Rulebook opnieuw op de agenda, een bundel afspraken waarin bijvoorbeeld staat hoe landen moeten rapporteren over hun broeikasgasuitstoot en over de mogelijke handel in uitstoot tussen landen. Landen die hun broeikasgassen sterker hebben teruggebracht dan gepland, kunnen daarmee uitstootrechten verkopen aan andere die daar meer moeite mee hebben.

Een ander belangrijk thema is geld. Het gaat over de 100 miljard dollar die vanaf 2020 elk jaar van rijke naar arme landen moet gaan. Daarmee kunnen die geholpen worden met schade door weersextremen en bijvoorbeeld misoogsten door extreme droogte. En ook die landen zullen de energietransitie moeten doormaken. Maar er zit slechts 80 miljard dollar in de pot, tot frustratie van ontwikkelingslanden. Bovendien loopt deze financiële verplichting tot 2025; in Glasgow wordt besproken wat er daarna gebeurt.