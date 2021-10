Australië komt toch nog met klimaatdoel: CO2-neutraal in 2050

Correspondent Meike Wijers vanuit Sydney:

"Ja, dit is wel een grote stap voor premier Morrison. Hij kwam ooit met een klomp steenkool naar het parlement en riep toen de oppositie op om niet bang te zijn voor steenkool. Dus deze stap is significant. De internationale druk, onder meer van bondgenoten als de VS en het VK, werd te groot, maar ook in eigen land zijn er steeds meer mensen die klimaatactie willen. Tegelijkertijd is het alleen maar een voornemen en wil hij ook geen doel voor 2030 beloven. Dat laatste is eigenlijk het belangrijkste thema in Glasgow. Ik denk niet dat het genoeg is om goede sier mee te maken bij die klimaattop."