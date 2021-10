Man hielp honderd mensen aan zelfdodingspoeder, wil discussie aanzwengelen

De Brabantse psycholoog Wim van Dijk heeft aan meer dan honderd mensen een zelfdodingsmiddel verstrekt, zegt hij in een interview met de Volkskrant. Het gaat om het zogeheten Middel X, een dodelijk wit poeder dat gewoon bij chemische groothandels te koop is. Nieuwsuur schreef in 2017 over dit conserveermiddel dat het binnen dertig tot zestig minuten tot de dood leidt.

Volgens de Volkskrant is het voor het eerst dat iemand die het zelfdodingsmiddel verstrekt zich in Nederland kenbaar maakt. Van Dijk is vorige week door de politie verhoord. Op het bureau zweeg hij; in de krant legt hij uit dat hij zijn verhaal publiekelijk doet om het debat over euthanasie op gang te krijgen.

"Ik ben me bewust van de consequenties van mijn verhaal. Het maakt me niet uit", zegt Van Dijk. Hij hoopt door zich publiekelijk uit te spreken dat andere verstrekkers zullen volgen. "Ik wil dat de maatschappelijke onrust zo groot wordt dat justitie hier niet omheen kan. Het kan me niet zo veel schelen of ze me arresteren of me in de bak douwen. Ik wil dat er iets gebeurt".