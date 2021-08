Laatste Wil stopt bijeenkomsten vanwege illegale handel in zelfmoordpoeder

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) stopt met huiskamerbijeenkomsten. De organisatie die mensen de mogelijkheid wil geven om vrijwillig uit het leven te stappen, heeft aanwijzingen dat na deze bijeenkomsten afspraken werden gemaakt over de aan- en verkoop van zelfmoordpoeder.

De organisatie schrijft altijd binnen de grenzen van de wet te willen blijven en daarom geen bijeenkomsten te houden zolang er mogelijk strafbare feiten worden gepleegd.

Aanleiding is de zaak rond Eindhovenaar Alex S., die zelfmoordpoeder zou hebben geleverd aan honderden mensen. Hij is volgens het Openbaar Ministerie lid van Laatste Wil.

De coöperatie laat dit weten in een nieuwsbrief gericht aan de leden, die in handen is van Omroep Brabant. Laatste Wil heeft onderzoek gedaan naar de rol van Alex S.

Ook bijeenkomsten in Brabant

Voor dit onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met leden die thuis bijeenkomsten organiseren om over een vrijwillig levenseinde te praten. Deze bijeenkomsten werden ook op drie plekken in Brabant gehouden. Laatste Wil: "Na de gesprekken heeft het bestuur moeten vaststellen dat er aanwijzingen bestaan dat er na deze huiskamerbijeenkomsten activiteiten hebben plaatsgevonden die over verstrekking van middelen gingen."

CLW is voorstander van een legaal middel om uit het leven te stappen, maar tegen het illegaal verstrekken van dit soort middelen, waarvan Alex S. wordt verdacht.

Geen bijeenkomsten meer

"Zolang wij niet hebben vastgesteld dat er geen strafbare feiten plaatsvonden, zullen wij daarom de huiskamerbijeenkomsten opschorten", schrijft de organisatie.

De lijst met gespreksleiders is van de ledenpagina van CLW verwijderd. "Het is jammer dat de gesprekken tot nader order worden opgeschort, net nu het na de COVID-maatregelen misschien wel weer makkelijker had gekund. (...) Toch blijft het belangrijk dat er gesproken wordt over regie over het eigen levenseinde."