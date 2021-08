Eindhovenaar langer vast om verkopen 'zelfmoordpoeder'

De man uit Eindhoven die verdacht wordt van het verkopen van een zelfmoordpoeder blijft nog zeker dertig dagen vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vanmiddag bepaald.

De 28-jarige man wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, het overtreden van de Geneesmiddelenwet en van witwassen. Zeker zes mensen zijn overleden nadat ze het poeder van de Eindhovenaar hadden gekocht.

Volgens het Openbaar Ministerie verkocht de man het middel vanaf november 2018 tot en met juni van dit jaar. Het OM denkt dat hij het middel heeft verkocht aan honderden personen. Onderzoek moet uitwijzen of ook anderen het middel hebben ingenomen en eraan zijn overleden.

Marktplaats

Volgens het Openbaar Ministerie kwam de man in beeld na het overlijden van een vrouw uit Best in mei. Bij haar werden een verdacht middel en gegevensdragers aangetroffen die leidden naar de Eindhovenaar, schrijft Omroep Brabant.

Uit een onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de man het middel op Marktplaats aanbood. Voor 20 euro stuurde hij het middel toe of kon je het komen ophalen in Eindhoven.

De verdachte was lid van Coöperatie Laatste Wil, een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Hij is geen arts of apotheker.