Gevonden lichaam Florida blijkt van verloofde Gabby Petito

Op 1 september keerde Laundrie alleen terug naar het huis van zijn ouders. Op de vraag waar zijn verloofde was, bleef hij het antwoord schuldig. Zelf verdween hij twee weken later nadat hij tegen zijn ouders had gezegd dat hij een wandeltocht ging maken in een natuurgebied in Florida. Daarna werd niets meer van hem vernomen.

Laundrie werd eerder door de FBI aangemerkt als een "persoon van belang" in het onderzoek naar de vermissing van Petito. Hoewel hij nooit strafrechtelijk is beschuldigd van moord op haar, werd hij wel aangeklaagd voor fraude met haar bankpas.

De vermissingszaak leidde op sociale en traditionele media tot een hype. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij veel mensen, die vonden dat de vermissingszaak van een witte jonge vrouw buitenproportioneel veel aandacht kreeg in verhouding met honderden andere vermissingszaken, waarbij het slachtoffer niet wit was.